УНП просит выключить микрофон Симоненко

Украинская народная партия призывает руководство Верховной Рады не предоставлять председателю Коммунистической партии Петру СИМОНЕНКО слова для выступления в парламенте, пока он не опровергнет недостоверную информацию о Главнокомандующем УПА Романе Шухевиче.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады народный депутат Украины Ярослав ДЖОДЖИК (фракция НУ-НС).

Он напомнил о решении суда, которым предусмотрено «опровержение лжи в отношении участников национально-освободительного движения».

По словам Я.ДЖОРДЖИКА, УНП отмечает, что «представители пятой колонны в Верховной Раде Украины, в частности, представители КПУ», распространяют неправдивую информацию об ОУН и УПА.

Я.ДЖОДЖИК отметил необходимость «немедленно исполнить решение суда и не предоставлять Петру СИМОНЕНКО слова с трибуны Верховной Рады Украины до тех пор, пока он не опровергнет ложь о командире УПА Романе Шухевиче и пока не будет опубликовано соответствующее опровержение на официальной веб-странице Верховной Рады и в официальном печатном органе Верховной Рады – газете «Голос Украины».

Также депутат отметил необходимость «прекратить распространение неправды о деятельности ОУН и УПА».

Как сообщал УНИАН, 9 марта выдающийся украинский поэт и переводчик Моисей ФИШБЕЙН в своем блоге сообщил, что 14 января этого года Печерский районный суд Киева удовлетворил иск детей Р.Шухевича к П.СИМОНЕНКО по поводу распространенной им в 2007 году неправдивой информации о том, якобы Гитлер вручил Р.Шухевичу две немецких награды – «Железные кресты». Такое заявление П.СИМОНЕНКО сделал с трибуны парламента.

Однако во время судебного разбирательства ни он, ни его представители не смогли привести никаких доказательств того, что такое событие действительно было.

Следовательно, суд решил: «Обязать СИМОНЕНКО Петра Николаевича на ближайшем с момента вступления в законную силу решения суда пленарном заседании Верховной Рады Украины опровергнуть распространенную им недостоверную информацию о Романе Шухевиче».

В сообщении М.ФИШБЕЙНА указано, что ответчик не обжаловал решения суда, следовательно, оно вступило в законную силу и на ближайшем пленарном заседании П.СИМОНЕНКО должен был бы опровергнуть свое выступление почти трехлетней давности.