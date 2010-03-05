“Круглый стол” “Евроинтеграция Украины. Ассоциация или членство?”
В четверг, 11 марта 2010 года, в 12.00 в Киевском Институте проблем управления имени Горшенина состоится “круглый стол” “ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ. АССОЦИАЦИЯ ИЛИ ЧЛЕНСТВО?”.
Организатор “круглого стола” – Институт Горшенина.
Ведущий – директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.
Вопрос к обсуждению:
1. Способна ли Украина выполнить основные требования ЕС относительно стран-претендентов на членство? Готов ли ЕС смягчить эти условия для Украины?
2. Ассоциация Украины с ЕС.
3. Будущее Украины и Европы в случае вступления и не вступления Украины в ЕС.
Участники “круглого стола”:
Его Достопочтенность господин Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;
Джудит ГАРДИНЕР, заместитель главы Миссии Великобритании в Украине;
Роман ШПЕК, глава Постоянного представительства Украины при ЕС в 2000-2007 гг.;
Ирина АКИМОВА, первый заместитель главы Администрации Президента Украины;
Анатолий ЗЛЕНКО, министр иностранных дел Украины в 1990-1994 и 2000-2003 гг.;
Борис ТАРАСЮК, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции;
Представители Министерства иностранных дел Украины;
Представители иностранных дипломатических представительств в Украине.
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.