“Круглый стол” “Евроинтеграция Украины. Ассоциация или членство?”

В четверг, 11 марта 2010 года, в 12.00 в Киевском Институте проблем управления имени Горшенина состоится “круглый стол” “ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ. АССОЦИАЦИЯ ИЛИ ЧЛЕНСТВО?”.

Организатор “круглого стола” – Институт Горшенина.

Ведущий – директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

Вопрос к обсуждению:

1. Способна ли Украина выполнить основные требования ЕС относительно стран-претендентов на членство? Готов ли ЕС смягчить эти условия для Украины?

2. Ассоциация Украины с ЕС.

3. Будущее Украины и Европы в случае вступления и не вступления Украины в ЕС.

Участники “круглого стола”:

Его Достопочтенность господин Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;

Джудит ГАРДИНЕР, заместитель главы Миссии Великобритании в Украине;

Роман ШПЕК, глава Постоянного представительства Украины при ЕС в 2000-2007 гг.;

Ирина АКИМОВА, первый заместитель главы Администрации Президента Украины;

Анатолий ЗЛЕНКО, министр иностранных дел Украины в 1990-1994 и 2000-2003 гг.;

Борис ТАРАСЮК, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции;

Представители Министерства иностранных дел Украины;

Представители иностранных дипломатических представительств в Украине.