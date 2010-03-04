В БЮТ уже подумывают, что 150 нардепов в Раде - лишние

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден в необходимости сократить количество народных депутатов с 450 до 300.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал во время выступления на Международной конференции «Европейские парламентские традиции и украинские реалии» в Киеве.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что разговор о необходимости сократить Верховную Раду до 300 депутатов ведется уже не первый год. «Нам нужно пойти на этот непопулярный шаг, который уже давно обсуждается, и принять решение о сокращении депутатского корпуса парламента», - отметил вице-спикер.

Также Н.ТОМЕНКО напомнил, что зарегистрировал во ВР законопроект, в котором предлагает сократить количественный состав областных, городских, сельских, поселковых и районных советов более чем на 60 тыс. депутатов.

В целом, отметил Н.ТОМЕНКО, сегодня главной задачей общественности, экспертов и аналитиков должна быть помощь парламенту в подготовке оптимального избирательного законодательства к выборам в органы местного самоуправления и Верховной Рады.

По мнению заместителя председателя ВР, для этого есть две главные причины. «Объективная причина – это то, что в Украине отсутствует профессиональный и ответственный депутатский корпус, как в системе местного самоуправления, так и в Верховной Раде. Субъективная, но не менее важная, – тот факт, что при любых обстоятельствах в ближайшее время состоятся выборы в органы местного самоуправления, и существует высокая вероятность досрочных парламентских выборов», - объяснил вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО отметил, что нельзя повторять ошибку досрочных парламентских выборов 2007 г., когда коррупцию в парламенте решили еще раз побороть выборами по закрытым партийным спискам. «Выборы в Украине полезны, лишь если они пройдут на новой демократической основе», - сказал он.

Также Н.ТОМЕНКО поддержал предложения о том, что в этом году нужно провести ряд просветительских мероприятий к 20-летию со дня создания современного украинского парламента, что даст возможность, с одной стороны, улучшить работу Верховной Рады и депутатского корпуса Украины в целом, а с другой – разъяснить суть и задачи институтов парламентаризма.