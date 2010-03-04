Новая коалиция может быть создана уже сегодня?

Народный депутат от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ прогнозирует, что "коалиция может быть создана сегодня".

Об этом он заявил в интервью радио "Свобода", передают «Подробности».

"Есть более чем 240 депутатов, которые настроены конструктивно работать в парламенте. Они понимают, что любые задержки с принятием решений идут во вред украинской экономике, и, в конечном итоге государству. И эта коалиция может быть юридически оформлена", - отметил В.ГОРБАЛЬ.

Как сообщалось, председатель ВР Владимир ЛИТВИН объявил о прекращении деятельности коалиции парламентских фракций в составе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина. Как заявила после этого Юлия ТИМОШЕНКО, коалиция разрушена незаконно, а ответственность за разрушение коалиции несут Блок Литвина и "Наша Украина".