БЮТ обвиняет Литвина в политической измене

Фракция БЮТ обвиняет председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА в политической измене в связи с развалом коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с трибуны ВР заявила заместитель лидера фракции БЮТ Елена ШУСТИК.

По словам Е.ШУСТИК, председатель ВР позволяет «политическим шулерам» в лице представителей Партии регионов превращать парламент «в своего прислужника».

По ее словам, демократическую коалицию начали разрушать изнутри, высчитав ее слабое звено. «Крепко держась за кресло и в нарушение всех норм и процедур, председатель Верховной Рады объявил об убийстве демократической коалиции. Но, боясь ответственности, он не нашел в себе мужества сказать, что именно его фракция вышла из коалиции», - сказала она.

Кроме того, заявила Е.ШУСТИК, к разрушению коалиции приобщился и лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО, не имея на то полномочий от фракции.

Заместитель лидера фракции БЮТ отметила, что сегодняшнее голосование за отставку правительства вполне прогнозировано.