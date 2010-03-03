Чечетов: голоса для отправки Тимошенко на политическую пенсию есть

В парламенте есть необходимое количество голосов народных депутатов за отставку правительства.

Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

В то же время он отказался спрогнозировать, сколько народных депутатов может проголосовать за отставку Кабинета министров.

«Поверьте, необходимые голоса для отправки Юлии ТИМОШЕНКО на политическую пенсию есть», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня первым вопросом рассмотрит проект постановления об ответственности Кабинета министров.