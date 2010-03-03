Чечетов: голоса для отправки Тимошенко на политическую пенсию есть
09:56, 03 марта 2010Политика
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Регионалы уже потирают руки
В парламенте есть необходимое количество голосов народных депутатов за отставку правительства.
Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.
В то же время он отказался спрогнозировать, сколько народных депутатов может проголосовать за отставку Кабинета министров.
«Поверьте, необходимые голоса для отправки Юлии ТИМОШЕНКО на политическую пенсию есть», - заверил он.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня первым вопросом рассмотрит проект постановления об ответственности Кабинета министров.
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