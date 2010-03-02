У посла Норвегии есть версия, почему Янукович сначала поехал в Брюссель

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Украине Улав БЕРСТАД считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ свой первый визит сделал не в Москву, а в Брюссель по причине налаживания связей с МВФ.

Такое мнение У.БЕРСТАД высказал в комментарии ИА «Новый мост».

«ЕС для Украины – это важный партнер, собственно, как и Россия. В частности, Европейский Союз влиятельный в вопросах валютного фонда и в целом по макроэкономическим вопросам», - сказал посол.

При этом У.БЕРСТАД добавил: «Не думаю, что визит в Брюссель – это драматический знак, наоборот, - это нормально».