НУ-НС начинает консультации по созданию новой коалиции

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” оставляет за собой право начать консультации по созданию новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

Он отметил, что фракция будет настаивать на том, чтобы премьер-министром Украины был народный депутат от НУ-НС. «Мы предложим возглавить правительство опытному и высокопрофессиональному человеку, который не побоится взять на себя огромную ответственность», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Он сказал, что должность премьер-министра в кризисной ситуации «равнозначна камикадзе». «Здесь придется жертвовать рейтингом, а не завоевывать его», - подчеркнул лидер фракции НУ-НС.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что фракция НУ-НС готова «взять на себя ответственность за экономические реформы в это трудное время». «Наши партнеры из БЮТ категорически не соглашаются уступать должность премьер-министра Украины, вместо этого выдвигаются все новые и новые предложения», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

По его словам, когда создавалась Коалиция демократических сил, тогда всем было известно, что во фракции НУ-НС только 37 народных депутатов поддержали ее, а теперь БЮТ требует от фракции НУ-НС 55 подписей в поддержку коалиции, чтобы обвинить фракцию в «развале действующей коалиции».

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что народных депутатов из фракции НУ-НС «пытаются использовать в качестве пушечного мяса, перетягивая поодиночке на лояльность к фракции БЮТ». Он заявил, что фракция НУ-НС с этим не соглашается и поэтому начинает консультации с другими фракциями по созданию коалиции.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что фракция НУ-НС будет настаивать и на идеологических принципах, которые должна поддержать коалиция, в частности, относительно «курса на евроинтеграцию, статуса украинского языка как государственного, контроля государства над газотранспортной системой».

Как сообщал УНИАН, 1 марта Н.МАРТЫНЕНКО заявил, что фракция НУ-НС готова к переговорам с фракцией Партии регионов о создании коалиции. Он сообщил, что состоялось собрание фракции, в котором - согласно протоколу, под которым стоят подписи - приняли участие 37 народных депутатов. Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что на собрании было принято решение предложить Юлии ТИМОШЕНКО уйти в отставку с должности премьер-министра, а также выдвинуть кандидатуру «от нашей фракции на должность премьер-министра Украины».

По его словам, если это не состоится, то «мы готовы к переговорам с Партией регионов». Он отказался называть конкретную кандидатуру на должность премьер-министра, отметив, что этот человек должен получить поддержку около 60 народных депутатов от НУ-НС. На уточняющий вопрос, является ли этот человек членом фракции НУ-НС, Н.МАРТЫНЕНКО ответил: «Мы будем предлагать рассматривать кандидатов нашей фракции».

Вместе с тем, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ заявил. что на заседании НУ-НС, о котором говорил Н.МАРТЫНЕНКО, он „видел не больше 33депутатов”.

„Я не вижу 37 голосов за образование коалиции с Партией регионов”, - сказал Р.ЗВАРИЧ, отметив, что большинство фракции вообще „не собирается выходить из действующей коалиции, что является главным условием для создания новой”.