Янукович опозорился в Брюсселе (аудио)

Президент Виктор Янукович во время пребывания в Брюсселе очередной раз допустил географический конфуз.

Во время записи интервью каналу "Евроньюс" Янукович перепутал Косово с Сербией и Черногорией, а Северную Осетию – с Южной, пишет Украинская правда.

Это произошло, когда журналист спросил Януковича, признает ли Украина независимость Южной Осетии и Абхазии.

"Я высказался в свое время, что мы против политики двойных стандартов. Это на примере Сербии... Или, вернее, признания независимости Черногории… Признания независимости Косово", - сказал Янукович.

"Еще тогда было понятно, что конфликты на территории замороженных конфликтов будут только обостряться. И следующий яркий пример был пример Северной Осетии", - добавил Янукович, перепутав Северную Осетию с Южной.

"Моя точка зрения – мы должны в очередной раз подчеркнуть, что международные правила, которые должны работать для всех, не должны иметь исключений", - добавил Янукович.

На уточняющий вопрос, готов ли Янукович признать независимость, он ответил: "На сегодняшний день этот вопрос не стоит на повестке дня. Мы имели прецедент, который могли не иметь, но тем не менее, мы его допустили".

После общения президента с "Евроньюс" группа сопровождения Януковича попросила журналиста при подготовке интервью к эфиру смонтировать так, чтобы этих ошибок в окончательной версии не было.

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