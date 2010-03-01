Литвин не пришел на Совет коалиции

На сегодняшний день лишь 25 народных депутатов – членов фракции НУ-НС выступают за сохранение нынешней коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам депутат от НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ.

По его словам, «на сегодня есть 25 подписей за сохранение коалиции».

Депутат сообщил, что сегодня на заседании Совета коалиции состоялся «двухчасовый разговор обо всем и ни о чем». По его словам, основным лейтмотивом выступления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая присутствовала на заседании, было: «Нужно любой ценой сберечь демократическую коалицию».

Как сказал Т.СТЕЦЬКИВ, сегодня не известна позиция ни председателя парламента Владимира ЛИТВИНА, который был приглашен, но не пришел на Совет коалиции, ни фракции Блока Литвина, поскольку руководитель фракции Игорь ШАРОВ сказал, что фракция определится лишь завтра по поводу, в частности, голосования за резолюцию недоверия правительству.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что сегодня во фракции НУ-НС нет, минимум, 37 народных депутатов для сохранения коалиции. «Так о чем мы говорили? Коалиция жива или мертва?», - риторически спросил он и отметил, что, с его точки зрения, «коалиции нет, и сберечь ее не удастся».

Депутат подчеркнул, что необходимо «переходить в оппозицию, и не держаться за кресло премьер-министра Украины».

По его словам, сегодня еще должно состояться заседание фракции НУ-НС, на котором необходимо принять решение либо относительно подтверждения существования демократической коалиции, либо относительно выхода из нее и реализации того варианта, который предлагают «народные депутаты ЖВАНИЯ И МАРТЫНЕНКО, которые готовы вести переговоры под премьера от НУ-НС, и при этом подразумевается ЯЦЕНЮК