В ПР подозревают, что Левочкин предаст Януковича

Регионал Нестор Шуфрич подозревает, что глава администрации президента Сергей Левочкин может предать Виктора Януковича.

Такой вывод можно сделать из его слов в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

Он отметил, что у Левочкина "специфическая биография": "В 2004 году в декабре, в конце ноября, именно через него "оранжевые" имели доступ к Кучме".

"Через Медведчука Порошенки, Червоненки не могли попадать к Кучме и вести переговоры на "слитие" Януковича", - заявил регионал, добавив, что Виктор Ющенко и Леонид Кучма в 2004 годы "договаривались через Левочкина".

"Следующий момент, который я не могу забыть – это 2005 год, Левочкин и Литвин. Когда Литвин проваливается на выборах 2006 года, тогда у нас появляется Левочкин", - сказал Шуфрич.

Отвечая на вопрос, пытались ли они с Левочкином обсуждать эти проблемы, Шуфрич сказал: "Пытались обсуждать, но Сергей, как хитрая нерпа, все время эти вопросы обходит".

"Меня беспокоит следующий аспект: а не предаст ли он еще раз? Были же уже сигналы на уровне слухов – Левочкин и Арсений Яценюк, Левочкин и Сергей Тигипко", - заявил регионал.

"Но если Виктору Федоровичу (Януковичу) удобно работать с ним, то мы принимаем решение президента. Безусловно, мы переживаем за это кадровое назначение, но надеемся, что оно не повлияет на авторитет и рейтинг Януковича", - подчеркнул он.

В тоже время, регионал заявил: "Я почти исключаю, что у Левочкина будет монополия на Януковича".

"Сережа чуть-чуть передавил свои личные отношения с Виктором Федоровичем. Ведь по логике вещей есть очень достойная должность первого помощника, или руководителя группы помощников", - считает Шуфрич.

Он также подчеркнул, что Левочкин "захотел быть главой даже не секретариата, а главой администрации" президента.

Отвечая на вопрос о том, инициировал ли Левочкин переименование секретариата президента в администрацию, регионал сказал: "Зная Виктора Федоровича, мне кажется, что ему все равно как называется канцелярия".

Как известно, в июле 2009 между Шуфричем и Левочкином произошла драка. После заседания фракции Партии регионов в кинотеатре Зоряный в Киеве Шуфрич ударил Левочкина в лицо.

Украинская правда