Жвания не хочет страдать за Тимошенко

Депутат Давид Жвания отрицает, что фракция НУНС ведет переговоры с Партией регионов о коалиции.

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер.Live".

"Вы хоть объясните, куда идет ваш лидер (в оппозицию или власть)?", - негодующе обратился депутат к бютовцу Сергею Соболеву. -"Вы же нас как фракцию не воспринимаете, говорите с отдельным группами".

"Фракция ведет дискуссию относительно консолидации. Мы довольно сложная фракция, мы блок партий. Президент, который был нашим лидером, проиграл, набрав 4,5%. Дискуссия идет о консолидации электорального поля", - заявил он.

"Мы ждали от нашего партнера Юлии Тимошенко, что она сделает какое-то заявление, что она проведет дискуссию в рамках коалиции, так как она нашими голосами стала премьером... А она говорит, что не признает президента, не приходит на инаугурацию. Мы не можем быть в рамках этих жестов", - заявил Жвания.

"Мы проведем консультации со всеми фракциями относительно возможных форматов коалиции, чтобы принять решение, как будет сформирована исполнительная власть. Так как ждать еще год – ни у нас, ни у страны таких возможностей нет", - подчеркнул он.

Жвания возмутился, что НУНС стали назначать виновными. По его словам, выборы президента проиграла Тимошенко, а не коалиция.

Жвания также порадовался, что в Украине парламентско-президентская республика, и заявил, что ни в коем случае нельзя отменять политреформу 2004 года.

Украинская правда