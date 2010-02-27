Януковича просят защищать национальные интересы на деле

Депутаты Ривненского областного совета приняли обращение к новоизбранному Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием консолидировать украинский народ вокруг национальных интересов и ценностей.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты облсовета обратили внимание В.ЯНУКОВИЧА на то, что последние его заявления о намерениях решения отдельных важных вопросов государственного развития «противоречат национальным интересам Украины и могут нарушить основы нашего суверенитета и самостоятельности».

В обращении, в частности, депутаты убеждены, что «инициативы относительно внесения на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о языках, направленного на т.н. защиту прав русскоязычного населения и возможность официального использования русского языка во всех сферах жизни - делопроизводстве, образовании, медицине, в судоустройстве и др., - противоречит ст. 10 Конституции Украины и Концепции государственной языковой политики, утвержденной Указом Президента Украины № 161/2010 от 15 февраля 2010 года ».

Большое беспокойство у ривненских депутатов вызвал и тезис новоизбранного Президента о возможности пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины после 2017 года. «Мы считаем, что пребывание любых иностранных военных баз на украинской территории является потенциальной угрозой для безопасности государства», - подчеркивается в обращении.

Депутаты Ривненского облсовета также считают, что создание газового консорциума с Российской Федерацией, присоединение Украины к Таможенному союзу, который является частью Единого экономического пространства, будет представлять угрозу экономической независимости Украины и неизбежно приведет к российской экономической экспансии в Украине.

Учитывая это, депутаты облсовета требуют от Президента «защищать национальные интересы, утверждать Украину как соборное, суверенное, независимое, демократическое государство не на словах, а на деле".