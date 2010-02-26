Институту мировой политики не понравилось заявление Януковича

Институт мировой политики (ИМП) выражает глубокую обеспокоенность намерением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА законодательно закрепить внеблоковый статус Украины. Об этом говорится в заявлении ИМП, переданном УНИАН.

Авторы заявления убеждены, что оформление такого статуса противоречат национальным интересам Украины.

«Мы убеждены, что Президент и его новая команда не учли возможных последствий такого шага. Поспешное законодательное закрепление внеблокового статуса является непрофессиональным и безответственным. Мы считаем, что внеблоковый статус государства не сможет гарантировать безопасность и независимость Украины, ее территориальной целостности. Мы также считаем, что утверждение внеблокового статуса может стать на пути полноценной европейской интеграции Украины и законсервировать развитие государства. Мы ценим намерение Президента Украины улучшить отношения с Российской Федерацией, но уверенны, что эта цель не должна воплощаться ценой безопасности и благополучия украинского народа”, - подчеркивает Институт мировой политики.

При этом авторы заявления выражают возмущение, что Президент Украины обещает статус «европейского внеблокового государства» без широкого общественного обсуждения, без учета экспертных оценок, без проведения соответствующего референдума. ИМП призывает новое руководство Украины провести профессиональные дискуссии по поводу этой инициативы Президента Украины.

В противном случае «Институт мировой политики станет инициатором и организатором Евроатлантического движения сопротивления в Украине, к которому будут приобщены все сознательные граждане, для которых небезразлично ее европейское будущее», говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля во время инаугурационной речи в парламенте Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что намерен предложить Верховной Раде свою концепцию внешней политики Украины. По словам Президента, человечеству и Украине в частности нужен Европейский Союз в глубинном прочтении. «Я имею в виду единый мир как силу, способную гарантировать планете мирное сосуществование разных цивилизаций, энергетическую, экологическую, продовольственную безопасность», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, Украина готова принимать участие в таких процессах как европейское внеблоковое государство.

«Я намерен предложить эту концепцию парламенту для выработки принципов внешней политики Украины и, надеюсь, высший законодательный орган меня поддержит», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.