УНП предлагает молиться в Почаевской Лавре по очереди

Украинская народная партия предлагает установить в Почаевской Лавре поочередные богослужения представителей разных религиозных конфессий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

«Духовные святыни и культурные памятники должны принадлежать украинскому народу и государству, в том числе Почаевская и Киево-Печерская лавры. В настоящее время их юридическая, хозяйственная и церковная деятельность контролируется юридическим лицом другого государства – Русской православной церковью», - заявила руководитель Тернопольской областной организации Украинской народной партии Лариса РЫМАРЬ, комментируя обращение наместника Почаевской лавры, архиепископа Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира (МОРОЗА) в прокуратуру Тернопольской области с просьбой опротестовать решение Тернопольского облсовета о возвращении Почаевской Лавры в государственную собственность.

«Чтобы обеспечить равные права всех граждан относительно свободы вероисповедания, в том числе и верующих РПЦ-УПЦ (МП), необходимо установить поочередные Богослужения этих конфессий во всех религиозных святынях Украины”, - считает Л.РЫМАРЬ. По ее мнению, «начать этот процесс необходимо именно с Почаевской лавры, ведь рядом с ней живут люди разных религиозных конфессий».