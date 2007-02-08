Коалиция тянет с Королем и Огрызко

«Идет политическое затягивание» представителями антикризисной коалиции рассмотрения кандидатур Владимира ОГРЫЗКО и Виктора КОРОЛЯ, выдвинутых Президентом Виктором ЮЩЕНКО на должности, соответственно, министра иностранных дел и председателя СБУ.

Об этом в интервью УНИАН заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ.

Он считает, что «кризовики еще не приняли окончательного решения поддерживать ли эти кандидатуры». По словам Р.ЗВАРИЧА, поэтому они ищут различные формы, «чтобы объяснить отсутствие своих действий» по данному вопросу.

На вопрос, не оттягивается ли время с тем, чтобы вести “политические торги” с Президентом, Р.ЗВАРИЧ ответил, что «никогда не будет Президент Украины вести никаких политических торгов».

Кроме того, Р.ЗВАРИЧ считает надуманными заявления представителей антикризисной коалиции, что вопрос о назначении министра иностранных дел и председателя СБУ не рассматривается из-за отсутствия сопроводительных документов. По его словам, ни в Конституции Украины, ни в законах Украины нет требований к Президенту Украины об оформлении им представления в парламент в отношении этих кандидатур.

В Конституции, отметил Р.ЗВАРИЧ, речь идет лишь о том, что Президент вносит представление. По его мнению, неуместной является ссылка некоторых народных депутатов на те сопроводительные документы, которые должны быть к представлению.

Р.ЗВАРИЧ также отметил, что регламент ВР «распространяется исключительно на народных депутатов Украины, и не распространяется на Президента Украины». В то же время он отметил, что вчера в 10.45 Секретариат Президента Украины направил в ВР сопроводительные документы на кандидатуру В.ОГРЫЗКО, а во второй половине дня - сопроводительные документы на кандидатуру В.КОРОЛЯ.

Р.ЗВАРИЧ добавил, что это было сделано для того, чтобы помочь парламенту более обстоятельно рассмотреть вопрос о назначении данных кандидатур.