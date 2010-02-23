Первые шаги Януковича представляют угрозу национальной безопасности?

Первые шаги Виктора ЯНУКОВИЧА после победы на выборах Президента Украины представляют угрозу национальной безопасности государства.

“После выборов В.ЯНУКОВИЧ уже осуществил несколько шагов, направленных не на объединение, а на раскол украинского общества”, - говорится в переданном УНИАН заявлении председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО.

Среди таких шагов, по его мнению, первое обращение к народу Украины не на государственном - украинском, а на русском языке; первые телевизионные интервью новоизбранного главы Украинского государства не украинским, а зарубежным телеканалам.

“В своих первых телевизионных интервью В.ЯНУКОВИЧ снова акцентировал внимание на проблемных вопросах, которые разъединяют украинское общество. Это статус государственного для русского языка, продление срока пребывания на территории Украины Черноморского флота РФ, образование газотранспортного консорциума на основе отечественной ГТС”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он также напомнил, что новоизбранный Президент Украины не отрицал информацию премьер-министра, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, что он уже договорился с руководством РФ о присоединении Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, беспрецедентным шагом В.ЯНУКОВИЧА стало приглашение в Киев патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА, который утром в день инаугурации проведет торжественный молебен в Киево-Печерской Лавре – по случаю вступления В.ЯНУКОВИЧА на пост Президента Украины.

“20 февраля официальные представители РПЦ распространили заявление о том, что российский патриарх “возглавит” молебен в Лавре, добавив, что в молебне “также примет участие” митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР, - заметил А.ГРИЦЕНКО. – Допускаю, что с точки зрения внутренней церковной иерархии возглавить молебен мог бы патриарх РПЦ, а не митрополит УПЦ. По-видимому, такое решение выглядело бы в Украине менее конфликтным, если бы молебен проводился по случаю религиозного праздника”.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что “абсолютно неправильно, когда молебен по случаю вступления в должность украинского Президента возглавит патриарх Российского государства”. “Тем более, что молебен проводится в украинской столице, в Киево-Печерской Лавре. Тем более – если там не будет лидеров других церквей и религиозных организаций Украины”, - добавил он.

По убеждению председателя профильного комитета ВР, можно прогнозировать, что нынешние заявления и действия В.ЯНУКОВИЧА могут повлечь наращивание конфликтного потенциала в украинском обществе и создать реальную угрозу его стабильности.

“Если называть вещи своими именами, то речь идет по опасной по своим последствиям угрозе национальной безопасности Украины и угрозе потери суверенитета Украинского государства. Понимает ли это ЯНУКОВИЧ, который согласно Конституции должен был бы гарантировать национальную безопасность и суверенитет Украины, покой в украинском обществе? Очевидно, что нет. Так же очевидно, что в команде нового Президента не нашлось людей, которые могли бы ему это объяснить”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.