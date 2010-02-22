Официальная программа инаугурации

В Партии регионов обнародовали официальную программу инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА 25 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, в 10.00 в Верховной Раде начнется торжественное заседание по случаю принесения присяги новоизбранным Президентом украинскому народу. В ходе заседания В.ЯНУКОВИЧ обратится к украинскому народу с инаугурационной речью.

После завершения мероприятий в парламенте, ориентировочно в 10.45, В.ЯНУКОВИЧ прибудет к зданию Секретариата Президента (улица Банковая), где будут отданы воинские почести главе государства. После рапорта начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Ивана СВИДЫ воины Почетного караула пройдут торжественным маршем перед Президентом Украины – Верховным Главнокомандующим.

Прямую трансляцию церемонии инаугурации будут осуществлять телеканалы «Интер», Национальная телекомпания Украины, Национальная радиокомпания Украины и другие средства массовой информации.

В 14.00 в «Украинском доме» (улица Крещатик, 2) состоится торжественный приём от имени Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА для руководителей иностранных делегаций.

В связи с прибытием на церемонию инаугурации большого количества высоких гостей движение транспорта по центральным улицами Киева будет ограничено.