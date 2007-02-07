Регионалы решат судьбу Огрызко завтра

Фракция Партии регионов пока не приняла окончательного решения относительно того, будет ли она поддерживать Владимира ОГРИЗКО в должность министра иностранных дел.

Василий КИСЕЛЕВ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель лидера фракции Василий КИСЕЛЕВ.

Он отметил, что консультации во фракции по этому поводу состоятся в четверг до начала пленарного заседания.

Со своей стороны член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО отметил, что кандидатура В.ОГРЫЗКО была неожиданной, поскольку предыдущие консультации велись вокруг других кандидатур. Ю.МИРОШНИЧЕНКО также отметил, что фракция Партии регионов ожидает окончательного согласования кандидатуры В.ОГРЫЗКО между Президентом и премьер-министром. При этом он отметил, что важнейшим является то, чтобы новый министр иностранных дел «был членом единой команды Кабинета министров».

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении Владимира ОГРЫЗКО министром иностранных дел.