В ПР прочат смерть коалиции через 10 дней

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ убежден, что через десять дней будет объявлено о прекращении существования нынешней коалиции в составе БЮТ, “Нашей Украины – Народной самообороны” и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, на сегодняшний день нет всех необходимых документов, подтверждающих существование коалиции, и с сентября 2008 года работает правительство, которое не опирается на парламентское большинство.

«Председатель Верховной Рады Украины сделал заявление, назвал основания, и очевидно, что через десять дней будет другое заявление, которое засвидетельствует окончание этой грустной страницы, когда определенный Конституцией порядок функционирования государственной власти в Украине был нарушен», - сказал первый вице-спикер.