Регионалы завтра же потребуют объявить о смерти коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН должен объявить, что коалиции не существует, если в парламенте не будет 226 подписей депутатов для ее подтверждения.

Об этом в интервью УНИАН заявил первый заместитель главы фракции Партии регионов, председатель парламентского комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Александр ЕФРЕМОВ, комментируя подписание Президентом закона об утверждении Регламента ВР.

Он подчеркнул, что первый вопрос, который «возникнет завтра, после подписания закона «О Регламенте Верховной Рады Украины», - это наличие 226 голосов у той коалиции, которая есть».

«Если нет 226, то В.ЛИТВИН должен огласить, что коалиции сегодня не существует», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, после этого начнется отсчет времени – два месяца для создания новой коалиции.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что фракцию Партии регионов не пугает формула, по которой коалицию должны создавать фракции и в нее должны входить не менее 226 народных депутатов.

По его словам, «это совершенно правильная формула, которая определяет, что в зале должно быть большинство, которое в состоянии принимать решения».

«Работа без большинства – это неконструктивно, это неперспективно», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что в парламенте будет сформирована новая коалиция, в которую войдут больше 226 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

ВР утвердила регламент парламента в виде закона 10 февраля 2010 года. За принятие соответствующего закона проголосовали 368 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале. Закон состоит из шести разделов и 240 статей.

Законом утверждается регламент Верховной Рады, действующий с 19 сентября 2008 года.