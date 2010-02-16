Тимошенко дала НУНС информацию для размышлений

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обсудила с фракцией “Наша Украина – Народная самооборона” вопросы консолидации демократических сил по завершении президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала журналистам после встречи с фракцией НУ-НС.

«Я обсудила с фракцией НУ-НС объединение демократических сил перед большими вызовами, стоящими перед Украиной», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что когда демократические силы идут порознь, то, как правило, не удается достичь никаких существенных изменений.

«Я призвала всех создавать и восстанавливать формат единой демократической команды в парламенте, после этого мы сможем совместно контролировать сферы деятельности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, услышала ли она какой-либо ответ от фракции НУ-НС по ее предложению, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я дала много информации, и думаю, что они имеют возможность осмыслить это все».

Она также отметила, что в ходе встречи с фракцией НУ-НС она обратила внимание на то, что Конституция четко предусматривает преемственность власти.

«Правительство по Конституции может уйти в отставку только в том случае, если сразу в тот же день в ту же минуту заступает другое правительство», - сказала она.

По ее словам, все призывы со стороны фракции Партии регионов о необходимости разрушения нынешней коалиции являются непониманием Конституции.

Отвечая на вопрос, собирается ли Ю.ТИМОШЕНКО проводить консультации с фракцией Блока Литвина, она отметила, что с этой политической силой ведутся постоянные консультации относительно сохранения существующего формата коалиции.

«Я веду консультации с фракцией, лидером блока и надеюсь на то, что страна будет иметь власть, которая не будет монополизирована и которая будет сбалансирована», - сказала премьер-министр.