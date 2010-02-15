Фальстарт БЮТ: Тимошенко пойдет в суд только завтра

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завтра подаст иск в Высший административный суд Украины относительно незаконности протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Субъектом подачи иска может быть лишь кандидат в президенты, а не его избирательный штаб или политическая сила», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Руководитель избирательного штаба сообщил, что команда Ю.ТИМОШЕНКО лишь час назад в очень сложных условиях смогла получить протокол ЦИК об установлении официальных результатов выборов. «Были разные объяснения – то не было света, то какие-то технические проблемы мешали предоставить протокол. Только час назад мы смогли получить протокол от Центральной избирательной комиссии», - сообщил он.

По его словам, иск в ВАСУ будут представлять кандидат в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК, руководитель юридического департамента ВО «Батькивщина» Андрей ПОРТНОВ, представитель Ю.ТИМОШЕНКО в ЦИК Владимир ПИЛИПЕНКО, заместитель руководителя фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ и народный депутат Андрей СЕНЧЕНКО (фракция БЮТ).

Как сообщал УНИАН, народный депутат Виталий БАРВИНЕНКО (фракция БЮТ) сегодня обратился в Высший административный суд Украины с иском, в котором просит признать незаконным постановление Центральной избирательной комиссии об окончательном объявлении результатов выборов и признании Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.