Оппозиционному министру Януковича реальное кресло лучше не давать?

Первый посол Украины в Российской Федерации Владимир КРЫЖАНИВСКИЙ считает, что действующий министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО должен остаться главой внешнеполитического ведомства при президентстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.КРЫЖАНИВСКИЙ высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он сказал, что смену министра иностранных дел при новом Президенте в возможном новом составе правительства прогнозировать тяжело.

“Я считаю, что П.ПОРОШЕНКО является нормальной фигурой, которая будет устраивать многих. Он очень экономически ориентированный – не на свои конфеты, разумеется”, - объяснил В.КРЫЖАНИВСКИЙ.

В то же время эксперт выразил убеждение, что аппарат Министерства иностранных дел не претерпит существенных изменений при новом Президенте.

“Это самые бедные люди среди нашего чиновничества. Практически – взяток никаких. Они очень ограничены финансово. Поэтому кто захочет прийти работать даже директором департамента? Никому это не нужно”, - отметил дипломат.

В.КРЫЖАНИВСКИЙ также убежден, что будет абсолютной ошибкой, если министром иностранных дел станет глава внешнеполитического ведомства оппозиционного правительства, народный депутат от Партии регионов Леонид КОЖАРА. “Он не тянет на министра”, - считает эксперт.