Лавринович намекнул, что сейчас необходимости в отставке Тимошенко нет

Процесс консультаций по созданию коалиции в Верховной Раде сейчас проходит интенсивнее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что до присяги нового Президента Украины «процесс будет более интенсивно проходить». В то же время, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, невозможно однозначно сказать, завершится ли создание коалиции до процедуры инаугурации Президента Украины.

Как сказал первый вице-спикер, «точно знаю, как только мы выйдем на финальный формат перед принятием решения, вы еще до его принятия об этом узнаете».

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, продолжаются неофициальные консультации, а официальные переговоры о создании коалиции «будут начаты тогда, когда мы получим картину готовности к этим переговорам всех субъектов, которые могут принимать в них участие».

На вопрос, когда в парламенте может быть рассмотрен вопрос выражения недоверия правительству, А.ЛАВРИНОВИЧ ответил: «Когда будет необходимость, этот вопрос будет решен оперативно, быстро и качественно».