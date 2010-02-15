Эксперты прочат, что Янукович рассорится с Россией из-за газа

Эксперты не исключают, что при президентстве Виктора ЯНУКОВИЧА могут участиться рейдерские атаки и накалиться отношения с Россией.

Об этом свидетельствует экспертный опрос, проведенный Институтом Горшенина, о том, какие шаги в сфере экономической политики предпримет новый Президент, если им станет В.ЯНУКОВИЧ.

Так, директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что в ближайшее время неизбежен передел собственности, «потому как наши политики по-другому работать не умеют». В частности, по его мнению, участятся рейдерские атаки. «Дело в том, что между первым и вторым турами было зафиксировано более ста рейдерских атак в разных регионах Украины. Думаю, что эта практика продолжится. Тем более, что у нас, как правило, когда приходит новый Президент, меняются сферы влияния, меняются люди, которые хотят контролировать те или иные объекты, те или иные отрасли. Поэтому, я думаю, что рейдерские атаки, при фактическом отсутствии антирейдерского законодательства в Украине, становятся реальностью и, к сожалению, одним из позорных пятен на украинской действительности», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

В свою очередь глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отметил, что В.ЯНУКОВИЧ озвучил свои первые экономические действия еще в ходе избирательной кампании. «Он заявил о том, что первым же указом реализует свое предвыборное обещание о повышении социальных стандартов. Первые действия ЯНУКОВИЧА-Президента в сфере экономической политики будут сугубо политическими. Поскольку для начала нужно получить контроль над парламентом, создать новую парламентскую коалицию, а после этого сформировать свое правительство. И только после этого ЯНУКОВИЧ сможет влиять на экономическую политику», - отметил эксперт.

«Кстати, нужно будет еще решить вопрос об усилении контроля над силовыми структурами: Генпрокуратура, СБУ – поскольку это тоже элемент влияния если не на экономическую политику, то на поведение бизнеса», - сказал политолог. Он считает, что только после решения этих задач можно ожидать каких-то более конкретных действий в сфере экономики. «Если эти задачи не будут решены, он (ЯНУКОВИЧ) будет просто вне сферы экономической политики. Он будет точно таким же государственным деятелем, как нынешний Президент: статус высокий, а возможности ограничены, и нет влияния на экономическую политику», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Председатель правления Центра социологических и политологических исследований «Социоизмерение» Сергей ТАРАН уверен, что для В.ЯНУКОВИЧА нет другого выхода, кроме того, чтобы уделить основное внимание вопросам экономики. «Потому что ему нужно будет создавать новую коалицию в парламенте, чтобы иметь влияние на Кабинет министров. А для этого нужно договариваться с «Нашей Украиной». Договариваться по идеологическим вопросам не имеет смысла, поэтому единственный способ такую коалицию создать – это говорить об экономической программе, о радикальных реформах», - сказал С.ТАРАН.

Кроме того, политолог отметил, что у В.ЯНУКОВИЧА довольно неоднозначная репутация за рубежом, а также довольно неоднозначная репутация в тех регионах Украины, где он имеет меньшую поддержку, чем его конкурент - Юлия ТИМОШЕНКО. «Поэтому ему нужно найти и пути взаимопонимания с международным сообществом, и пути взаимопонимания в других регионах Украины, где у него нет поддержки. Единственный способ это сделать – говорить об экономике. Такие вопросы объединяют Украину. И этого же ожидает от Украины международное сообщество – экономических реформ. Я думаю, что это будет не та экономическая программа, которая была во время избирательной кампании. Потому что выполнить те обязательства, о которых говорил ЯНУКОВИЧ, просто нереально. Единственный способ – это проведение непопулярных экономических реформ», - считает политолог.

Директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН высказал предположение, что первым делом в качестве Президента В.ЯНУКОВИЧ «поругается» с Россией из-за газа. «Декларируя якобы пророссийскую ориентацию украинской экономической политики, В.ЯНУКОВИЧ отстаивает интересы крупного украинского бизнеса. А крупному бизнесу нужно что? Во-первых - дешевый газ; во-вторых - российский рынок; в-третьих - закрыть украинский рынок для некоторых групп российских товаров. Понятное дело, что Владимир Владимирович ПУТИН будет просто в восторге от такой постановки вопроса во время переговоров. Так что, я думаю, отношения между ними за очень короткое время сильно накалятся», - сказал В.СТОЯКИН.