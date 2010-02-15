Кириленко: будет новая коалиция - правительство сразу сложит полномочия
13:22, 15 февраля 2010Политика
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На сегодня - работают в штатном режиме
Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заверяет, что сегодня Кабинет министров работает в штатном режиме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.
«Правительство на сегодняшний день работает в штатном режиме», - сказал И.КИРИЛЕНКО и отметил, что так же действует и коалиция в Верховной Раде.
По словам лидера фракции БЮТ, если в парламенте состоится переформатирование коалиции, то правительство будет действовать адекватно ситуации. «Будет создана новая коалиция - правительство немедленно сложит полномочия перед новой коалицией», - сказал И.КИРИЛЕНКО.
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