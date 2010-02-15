В БЮТ говорят, что пойдут в суд сегодня или завтра
Заготовили "весомые аргументы"
БЮТ сегодня, в крайнем случае, завтра обратится в Высший административный суд Украины с жалобой на бездеятельность Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
Он отметил, что жалоба будет касаться действий ЦИК, «которая обратила внимания на аргументы нашего кандидата, нашей политической силы» о нарушениях в ходе выборов 7 февраля.
Лидер фракции подчеркнул, что БЮТ предоставит суду весомые аргументы, «они серьезны».
И.КИРИЛЕНКО не ответил на вопрос журналистов, будет ли фракция БЮТ принимать участие в инаугурации новоизбранного Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Он лишь отметил, что после решения суда, в зависимости от его результатов, фракция БЮТ определится с этим вопросом.
Как сообщал УНИАН, 14 февраля Центральная избирательная комиссия официально объявила Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Вместе с тем кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не признает победу В.ЯНУКОВИЧА, и будет обжаловать результаты президентских выборов в судах.
Сегодня председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН на Согласительном совете парламента предложил провести инаугурацию нового Президента 25 февраля.
В свою очередь, заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК высказала мнение, что на сегодняшний день достаточно времени, чтобы сначала получить решение суда по иску представителей кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, а затем проводить инаугурацию новоизбранного главы государства.