В БЮТ говорят, что пойдут в суд сегодня или завтра

БЮТ сегодня, в крайнем случае, завтра обратится в Высший административный суд Украины с жалобой на бездеятельность Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что жалоба будет касаться действий ЦИК, «которая обратила внимания на аргументы нашего кандидата, нашей политической силы» о нарушениях в ходе выборов 7 февраля.

Лидер фракции подчеркнул, что БЮТ предоставит суду весомые аргументы, «они серьезны».

И.КИРИЛЕНКО не ответил на вопрос журналистов, будет ли фракция БЮТ принимать участие в инаугурации новоизбранного Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Он лишь отметил, что после решения суда, в зависимости от его результатов, фракция БЮТ определится с этим вопросом.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Центральная избирательная комиссия официально объявила Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Вместе с тем кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не признает победу В.ЯНУКОВИЧА, и будет обжаловать результаты президентских выборов в судах.

Сегодня председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН на Согласительном совете парламента предложил провести инаугурацию нового Президента 25 февраля.

В свою очередь, заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК высказала мнение, что на сегодняшний день достаточно времени, чтобы сначала получить решение суда по иску представителей кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, а затем проводить инаугурацию новоизбранного главы государства.