Литвин предложил дату инаугурации Януковича

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предлагает провести инаугурацию новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА 25 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что на текущей неделе необходимо в парламенте принять постановление о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины на этот счет.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Центральная избирательная комиссия официально объявила Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧА.

Ранее, 13 февраля, кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не признает победу В.ЯНУКОВИЧА, и будет обжаловать результаты президентских выборов в судах.