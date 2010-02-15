Янукович подал надежду Тигипко

Виктор ЯНУКОВИЧ, объявленный Центральной избирательной комиссией новоизбранным Президентом Украины, не исключает кандидатуры Сергея ТИГИПКО на должность премьер-министра.

Об этом он сообщил в интервью украинской службе Би-Би-Си.

“Я не исключаю кандидатуру ТИГИПКО”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, “кандидатура ТИГИПКО есть в том списке, который, по моему мнению, будет обсуждаться уже на следующей неделе в парламенте”.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, “я хорошо понимаю, что создание коалиции может быть вокруг кандидатуры будущего премьер-министра, поэтому я буду способствовать процессу объединения парламента, и переговорный процесс покажет, насколько парламент готов объединиться вокруг той или иной кандидатуры”.

Как сообщал УНИАН, С.ТИГИПКО, занявший в первом туре выборов Президента третье место, заявлял о готовности работать премьер-министром, если В.ЯНУКОВИЧ на посту Президента сделает ему соответствующее предложение.

«Если ЯНУКОВИЧ позовет в премьеры - пойду», - сказал С.ТИГИПКО и отметил, что никаких особенных условий С его стороны не будет, за исключением возможности проводить реформы.