Виктор Янукович объявлен Президентом Украины

Центральная избирательная комиссия официально объявила лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании комиссия по результатам проработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий установила официальные результаты повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля.

Согласно результатам, обнародованным ЦИК, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовало 48,95% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 481 тыс. 266 избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тыс. 357 избирателей.

Таким образом, разрыв между двумя кандидатами составляет 3,48% голосов.

Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей (1 млн. 113 тыс. 51).

Признаны недействительными 1,19% (305 тис. 837 бюллетеней).