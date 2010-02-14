Виктор Янукович объявлен Президентом Украины
ЦИК зафиксировала официальные цифры
Центральная избирательная комиссия официально объявила лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании комиссия по результатам проработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий установила официальные результаты повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля.
Согласно результатам, обнародованным ЦИК, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовало 48,95% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%.
В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 481 тыс. 266 избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тыс. 357 избирателей.
Таким образом, разрыв между двумя кандидатами составляет 3,48% голосов.
Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей (1 млн. 113 тыс. 51).
Признаны недействительными 1,19% (305 тис. 837 бюллетеней).