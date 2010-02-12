БЮТ признает результаты выборов после пересчета

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Юлия ТИМОШЕНКО и ее команда признают результаты выборов в интересах Виктора ЯНУКОВИЧА лишь при условии их подтверждения на основе пересчета голосов в восточных регионах Украины.

Об этом А.Турчинов заявил сегодня в эфире телеканала Интер.

"Когда наш политический оппонент, или Центральная избирательная комиссия, или суд согласятся провести пересчет голосов в Донецкой и Луганской областях, пожалуйста, мы готовы по собственной инициативе помочь инициировать пересчет в любых других регионах. И этот пересчет покажет объективность результата – никаких вопросов о признании результатов здесь не будет", - сказал А.Турчинов.