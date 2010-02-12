Первый визит Януковича в качестве Президента будет в Брюссель?

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН не исключает, что первый визит Виктора ЯНУКОВИЧА как Президента Украины состоится в Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге.

При этом А.ГЕРМАН подчеркнула, что соответствующее приглашение В.ЯНУКОВИЧ уже получил.

Она уточнила, что приглашение посетить Брюссель В.ЯНУКОВИЧ получил во время разговора с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, когда тот поздравил его с победой на президентских выборах.

«Судя по тому, что это приглашение поступило первым, будем надеяться, что первый визит В.ЯНУКОВИЧА будет именно в Брюссель», - сказала А.ГЕРМАН.