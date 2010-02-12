Политолог считает, что Тимошенко может устроить Януковичу двоевластие

За всю историю независимой Украины не было прецедента существования настолько мощной оппозиции, какую может создать лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. Такое мнение высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой АМС.

«В современной украинской истории оппозиция всегда представляла из себя нечто аморфное и крайне популистское. В случае с гипотетическим переходом в это качество политической силы Ю.ТИМОШЕНКО, оппозиция будет обладать серьезнейшими контролирующими функциями», - считает эксперт.

По его словам, «это касается не только уровня парламента, но и местной власти. Очевидно, что на предстоящих местных и возможных внеочередных парламентских выборах избиратель будет консолидирован вокруг команды Ю.ТИМОШЕНКО, и мы можем столкнуться с ситуацией, когда одна ветвь власти находится под контролем одной политической силы, а другая – под контролем оппонентов».

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, сущность политической реформы в Украине также привела к определенному парадоксу, когда, выиграв выборы, одна из политических сил не может претендовать на полноту власти.

«Сегодня команда Виктора ЯНУКОВИЧА законным способом сформировать новую коалицию не сможет. Для этого ей придется заниматься законодательными манипуляциями, объяснять идеологически и нормативно новый формат коалиции. Это было крайне непросто в свое время сделать для Ю.ТИМОШЕНКО. Однако и сейчас ликвидировать нынешнюю коалицию, а также потеснить Ю.ТИМОШЕНКО с поста премьер-министра будет крайне затруднительно», - отметил эксперт.

«Ключевые политики вынуждены будут еще раз сесть за стол переговоров. И необходимо это сейчас, прежде всего, В.ЯНУКОВИЧУ», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.