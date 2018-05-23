Кто съел Тарасюка?

Борис Тарасюк

Вначале затеянной Кабмином эпопеи с признанием-непризнанием Тарасюка нынешний экс-министр иностранных дел выражал намерение стоять до победного конца. А Ющенко – бороться за своего ставленника всеми возможными средствами. Кто помог министру изменить решение, а Президенту с этим согласиться?

Сам Тарасюк…

Если помните, заявляя о своей отставке, он настаивал на том, что принял решение самостоятельно. Мол, в результате очередного отказа суда рассматривать по существу его иск к Верховной Раде (о незаконности снятия Бориса Ивановича с должности министра иностранных дел), Тарасюк пришел к выводу, что над ним и коллективом МИД просто издеваются, и, будучи не в силах более это терпеть, написал Президенту заявление об отставке. И Ющенко, как это ни странно, заявление подписал. Хотя, как сам говорил неоднократно, ничего подобного делать не собирался.

Впрочем, человеку, хотя бы поверхностно знакомому с ситуацией в министерствах и ведомствах Украины, в искренность оглашенных Тарасюком мотивов отставки поверить сложно. Трудно предположить и то, что привыкший руководить чиновник вдруг задумался, не приносит ли его пребывание в должности морального или иного неудобства подчиненным.

Так что, скорее всего, Борис Иванович как политик и дипломат с большим опытом верно оценил ситуацию, сложившуюся без его участия или вопреки его усилиям, и красиво вышел из положения. Продемонстрировал модную нынче в украинской политике принципиальность и независимость от правительства Януковича, в котором работал. И, скажем, в отличие от экс-министра внутренних дел Юрия Луценко сумел избежать реноме неудачливого карьериста, наоборот – укрепив собственный имидж принципиального оппозиционера.

Янукович и Ко…

Клюев, Азаров, Янукович

Они, разумеется, также приложили руку к отставке Тарасюка. Но вот были ли их действия истинной причиной отставки? Демонстративное непризнание Тарасюка в должности министра иностранных дел тянулось так долго, что, даже с учетом накала страстей с обеих сторон, считать его эксклюзивной причиной отставки, видимо, не стоит.

Скорее уж следовало бы согласиться с тем, что Тарасюку не посчастливилось стать разменной фигурой в торгах Януковича с Ющенко за властные полномочия. Однако и это причиной не является. Уже в силу того, что министра иностранных дел Президент отстранил от должности, взамен не получив ничего соразмерного по степени жертвенности. Некоторое время предполагалось, что Бориса Ивановича разменяют на разрешение в пользу Ющенко ситуации вокруг закона о Кабинете министров. Но этого не произошло. В том смысле, что сегодня развитие событий идет по сценарию имени Януковича.

Визит премьера в Давос, предшествовавший отставке Тарасюка тоже нельзя сбрасывать со счетов. Хотя бы в качестве возможности личного общения с представителями мирового бизнеса, которым не нужно лишний раз объяснять, что большие деньги суеты не любят. В том числе и суеты в высших эшелонах украинской власти.

Секретариат Президента…

Как бы это ни казалось странным на первый взгляд, во всем, что касалось Тарасюка и связанных с ним скандалов, Секретариат действовал скорее во вред министру иностранных дел, чем помогал ему. То есть внешне вроде помогал и поддерживал. Однако истинно медвежье качество таких услуг заставляет усомниться если не в искренности помощи, то в душевном здравии чиновников, решивших улаживать противоречия между членами Кабинета министров методом слона в посудной лавке.

По крайней мере, отдельные представители Секретариата не всегда «заморачиваются» согласованием собственной позиции с позицией Президента. Достаточно вспомнить комментарии Секретариата к закону о Кабинете министров, процедуре его принятия, ветирования и так далее, заставившие всю страну мусолить тему: есть ли жизнь после вето. И практически перечеркнувшие для Ющенко возможности договориться как с премьером, так и со спикером Верховной Рады (даже если бы он хотел это сделать).

Так что подковерные интриги остается одним из наиболее вероятных объяснений. Впрочем, можно предположить, что интрига была многоходовой и осуществлялась несколькими участниками из двух противостоящих лагерей.

Александр Чалый и Константин Грищенко… Оба называются в числе наиболее вероятных претендентов на должность министра иностранных дел. Оба не питают особой любви ни к Борису Тарасюку, ни друг к другу. Кстати, именно Борис Иванович в очередной раз столкнул лбами Чалого и Грищенко (надо полагать, напоследок развлекся), назвав фамилии наиболее вероятных интриганов против него в качестве наиболее вероятных своих преемников.

Александр Чалый – в настоящее время замглавы Секретариата Президента. Константин Грищенко – советник премьера. У каждого из них были прекрасные возможности подсидеть Тарасюка. И, надо полагать, оба этими возможностями пользовались. Кто выиграл, станет известно в ближайшее время.

Константин Грищенко

Грищенко – не только опытный, но и потомственный дипломат. Его отец, Грищенко Иван Филимонович, был постоянным представителем УССР при европейском отделении ООН. А Константин Иванович уже в 23 года, по окончании МГИМО, стал сотрудником секретариата ООН в Нью-Йорке. После провозглашения независимости Украины в Киев на дипломатическую работу Грищенко пригласил Анатолий Зленко, которого несколько позже, в 2003 году, Грищенко сменил в должности министра иностранных дел, потеснив при этом претендовавшего на ту же должность Александра Чалого.

В конце 90-х Константин Иванович был преемником Бориса Тарасюка в должности посла в странах Бенилюкса и главы миссии Украины при НАТО по совместительству. Был послом Украины в Вашингтоне. Занимался вопросами ограничения вооружений и разоружения. Его имя связывают с делимитацией украинско-российской границы и потеплением в украинско-американских отношениях времен позднего Кучмы. Также Грищенко лично принимал участие в разруливании «кольчужного скандала».

Помимо всего этого Грищенко, в отличие от Чалого, хорошо известен и пользуется отменной репутацией в международных структурах. Можно предполагать, что именно он использовал инициированный Кабмином и Секретариатом скандал вокруг Тарасюка и во время визита вице-премьера Андрея Клюева в Брюссель, с которым Грищенко поехал в качестве сопровождающего, замолвил словечко своим хорошим знакомым … В результате чего в руководстве Евросоюза информацию о дате проведения заседения Украина – Тройка ЕС назвали ошибочной, отдавив любимую евроинтеграционную мозоль Виктору Андреевичу. Впрочем, об этом, как и о странном совпадении по времени «консультативной» работы Грищенко в Брюсселе со «скоропостижным» подписанием Ющенко отставки Тарасюка УНИАН уже писал.

Вряд ли Константин Иванович с самого начала придумал и организовал всю эту комбинацию. Скорее уж воспользовался просчетами и некоторой прямолинейностью коллеги Александра Чалого, изящно повернув события в желательную для Грищенко сторону…

По некоторым данным, Грищенко и в Европе рассматривают как более предпочтительного министра иностранных дел Украины. Что опять-таки немаловажно в интересах продвижения Украины в Европу.

Хотя в биографии Грищенко имеется один существенный изъян. Это его участие в парламентских выборах 2006 года в списках блока «Не Так!», прославившегося антинатовскими и вообще антизападными устремлениями. Блок провалился, но осадок остался…

Елена Перегуда