Кто сорвал заседание Украина – Тройка ЕС?

Начало переговоров Украины с Европейским Союзом о новом Усиленном соглашении, очевидно, откладывается на неопределенное время. Причин тому несколько, но самой главной, безусловно, является политическая нестабильность в государстве и продолжение войны между Президентом и премьером, войны, заложниками которой стали все украинцы. Конечно, без учета тех нескольких десятков крупных бизнесменов, которые успевают половить рыбку в мутной воде властного раздора.

Еще вечером в прошлую пятницу, казалось, что все идет по плану. Даже на официальном сайте Совета Европейского Союза появилось сообщение о том, что Верховный Представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана начал паковать чемоданы для поездки в Киев, где 6 февраля должно было бы состояться заседание Украина – Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел. Оно, по мнению европейцев, должно было бы положить начало переговорному процессу. Об этом еще 22 января однозначно заявил министр иностранных дел председательствующей в ЕС Германии Франк-Вальтер Штайнмаер. Однако все изменилось за считанные часы.

Вечером понедельника, 29-го, стало понятно, что немецкое президентство серьезно задумалось над тем, стоит ли ехать на переговоры с тогда еще министром иностранных дел Украины Борисом Тарасюком, положение которого было довольно уязвимым. С одной стороны – он имеет полную поддержку со стороны Президента, а с другой – его активно порочат правящая коалиция и первый вице-премьер – министр финансов Николай Азаров, который не побрезговал запрещенными методами борьбы, лишив целое министерство финансирования в начале года лишь из-за личной неприязни к Тарасюку или, возможно, в угоду партийной дисциплине.

Что же произошло за выходные, и почему позиция европейцев изменилась настолько, что даже сотрудница пресс-службы Соланы Тереза Хенрикс сказала 30 января о том, что “сообщение об участии представителя ЕС в заседании Тройки появилось на сайте ошибочно”? И это при том, что таких “ошибок” в Европейском Союзе практически никогда не делают, поскольку любая официальная информация перед появлением в миру предварительно неоднократно согласовывается, чтобы, избави Боже, ничего не случилось.

Что же стоит за таким неожиданным изменением курса?

Андрей Клюев

В воскресенье вечером в Брюссель прибыл вице-премьер-министр Украины, фактически, доверенное лицо Виктора Януковича, Андрей Клюев. Официальные результаты его пребывания в европейской столице (с воскресенья по вторник) сногсшибательными не назовешь: разговор с комиссаром ЕС Бенитой Ферреро-Вальднер “о политической ситуации в стране”, договоренность с вице-президентом Еврокомиссии Жаком Барро о создании какой-то полу-эфемерной комиссии по сотрудничеству в отрасли транспорта, несколько интервью журналистам и блеклое выступление на энергетическом форуме. Вот почти и все. Нет, была еще встреча с европейскими банкирами, но о ее результатах Андрей Петрович не смог сказать ничего конкретного, ограничившись несколькими общими фразами относительно того, что Украине нужно очень много денег под многообразные проекты.

Такая “результативность” визита дает основания считать, что главной целью могло быть получение поддержки Брюсселя для команды Януковича. Тем более что вице-премьера сопровождал экс-министр иностранных дел, а в настоящее время премьерский советник Константин Грищенко. Кстати, еще в первый день пребывания в столице ЕС он громко заявил, что в Украине “некому встречать Тройку ЕС”. “До 6-го числа нужно иметь того, кто принимает, а принимать может только министр иностранных дел, которого признают и у нас, и в мире”, – сказал Грищенко, прибавив, что, по его мнению, даже в Секретариате Президента уже не считают, что такой признанный министр есть в Украине. Но опытный дипломат тут же подстраховался, заявив, что, собственно говоря, и директивы на переговоры с ЕС, одобренные правительством для украинской делегации, нужно было бы “доработать” на межведомственном уровне с учетом решения Совета министров иностранных дел ЕС относительно мандата Еврокомиссии на переговоры с Украиной. Напомним, что этот мандат не предусматривает внесения в новое Усиленное соглашение ни возможности будущего членства Украины в ЕС, ни невозможности этого.

Константин Грищенко

Интересно и то, что на второй день пребывания в Брюсселе Грищенко отказался давать любые официальные комментарии, ссылаясь на то, что, мол, опять на “сайтах” все “перекрутят” и даже в неофициальном разговоре был слишком уж аккуратным: в ответ на просьбу рассказать, правда ли, что ЕС может отказаться от проведения заседания Тройки, посоветовал обратиться к немецкому президентству.

Не исключено, что в данном случае “срыв” заседания Тройки – на руку команде Януковича. С одной стороны, он стал своеобразным “ответом Чемберлену”, то есть тому же Тарасюку за едва не сорванный имиджевый визит премьера в США в декабре. С другой – опытные “царедворцы”, которыми Янукович окружал себя в течение последних месяцев, не могли не понимать, что Тарасюку Президент мог простить все, кроме разбитой мечты о европейском будущем, а именно такой она могла стать при условии отказа европейцев общаться с уже экс-министром. Кстати, в тот самый день, как появилось сообщение пресс-службы Соланы об “ошибочно объявленном” на 6 февраля визите в Киев, тот подал в отставку. После отставки Тарасюка пресс-служба Соланы мгновенно исправилась, сообщив словами анонимного сотрудника о том, что возможность проведения заседания Тройки теперь зависит исключительно от Украины и ее готовности принять делегацию ЕС.

Впрочем, главный вывод, который можно сделать из этой истории, совсем не в том, что кто-то кого-то опять “съел” – к этому мы уже привыкли. Хуже всего, что украинским политикам глубоко наплевать на такие, возможно, и кое-что абстрактные для них вещи, как имидж государства и государственные интересы. Для них существует один интерес – собственная должность, властные полномочия и возможности для приработков на бюджете...

Сергей Воропаев, собкор УНИАН в Брюсселе

Другие материалы, посвященные евроинтеграции Украины, читайте в выпусках "УНІАН-Новини ЄС"