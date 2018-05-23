Кто сорвал заседание Украина – Тройка ЕС?
Что же произошло за выходные? Почему позиция европейцев изменилась настолько, что человек Хавьера Соланы сказал: сообщение об участии представителя ЕС в заседании Тройки появилось на сайте ошибочно?..
Начало переговоров Украины с Европейским Союзом о новом Усиленном соглашении, очевидно, откладывается на неопределенное время. Причин тому несколько, но самой главной, безусловно, является политическая нестабильность в государстве и продолжение войны между Президентом и премьером, войны, заложниками которой стали все украинцы. Конечно, без учета тех нескольких десятков крупных бизнесменов, которые успевают половить рыбку в мутной воде властного раздора.
Еще вечером в прошлую пятницу, казалось, что все идет по плану. Даже на официальном сайте Совета Европейского Союза появилось сообщение о том, что Верховный Представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана начал паковать чемоданы для поездки в Киев, где 6 февраля должно было бы состояться заседание Украина – Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел. Оно, по мнению европейцев, должно было бы положить начало переговорному процессу. Об этом еще 22 января однозначно заявил министр иностранных дел председательствующей в ЕС Германии Франк-Вальтер Штайнмаер. Однако все изменилось за считанные часы.
Вечером понедельника, 29-го, стало понятно, что немецкое президентство серьезно задумалось над тем, стоит ли ехать на переговоры с тогда еще министром иностранных дел Украины Борисом Тарасюком, положение которого было довольно уязвимым. С одной стороны – он имеет полную поддержку со стороны Президента, а с другой – его активно порочат правящая коалиция и первый вице-премьер – министр финансов Николай Азаров, который не побрезговал запрещенными методами борьбы, лишив целое министерство финансирования в начале года лишь из-за личной неприязни к Тарасюку или, возможно, в угоду партийной дисциплине.
Что же произошло за выходные, и почему позиция европейцев изменилась настолько, что даже сотрудница пресс-службы Соланы Тереза Хенрикс сказала 30 января о том, что “сообщение об участии представителя ЕС в заседании Тройки появилось на сайте ошибочно”? И это при том, что таких “ошибок” в Европейском Союзе практически никогда не делают, поскольку любая официальная информация перед появлением в миру предварительно неоднократно согласовывается, чтобы, избави Боже, ничего не случилось.
Что же стоит за таким неожиданным изменением курса?
|Андрей Клюев
Такая “результативность” визита дает основания считать, что главной целью могло быть получение поддержки Брюсселя для команды Януковича. Тем более что вице-премьера сопровождал экс-министр иностранных дел, а в настоящее время премьерский советник Константин Грищенко. Кстати, еще в первый день пребывания в столице ЕС он громко заявил, что в Украине “некому встречать Тройку ЕС”. “До 6-го числа нужно иметь того, кто принимает, а принимать может только министр иностранных дел, которого признают и у нас, и в мире”, – сказал Грищенко, прибавив, что, по его мнению, даже в Секретариате Президента уже не считают, что такой признанный министр есть в Украине. Но опытный дипломат тут же подстраховался, заявив, что, собственно говоря, и директивы на переговоры с ЕС, одобренные правительством для украинской делегации, нужно было бы “доработать” на межведомственном уровне с учетом решения Совета министров иностранных дел ЕС относительно мандата Еврокомиссии на переговоры с Украиной. Напомним, что этот мандат не предусматривает внесения в новое Усиленное соглашение ни возможности будущего членства Украины в ЕС, ни невозможности этого.
|Константин Грищенко
Не исключено, что в данном случае “срыв” заседания Тройки – на руку команде Януковича. С одной стороны, он стал своеобразным “ответом Чемберлену”, то есть тому же Тарасюку за едва не сорванный имиджевый визит премьера в США в декабре. С другой – опытные “царедворцы”, которыми Янукович окружал себя в течение последних месяцев, не могли не понимать, что Тарасюку Президент мог простить все, кроме разбитой мечты о европейском будущем, а именно такой она могла стать при условии отказа европейцев общаться с уже экс-министром. Кстати, в тот самый день, как появилось сообщение пресс-службы Соланы об “ошибочно объявленном” на 6 февраля визите в Киев, тот подал в отставку. После отставки Тарасюка пресс-служба Соланы мгновенно исправилась, сообщив словами анонимного сотрудника о том, что возможность проведения заседания Тройки теперь зависит исключительно от Украины и ее готовности принять делегацию ЕС.
Впрочем, главный вывод, который можно сделать из этой истории, совсем не в том, что кто-то кого-то опять “съел” – к этому мы уже привыкли. Хуже всего, что украинским политикам глубоко наплевать на такие, возможно, и кое-что абстрактные для них вещи, как имидж государства и государственные интересы. Для них существует один интерес – собственная должность, властные полномочия и возможности для приработков на бюджете...
Сергей Воропаев, собкор УНИАН в Брюсселе
Другие материалы, посвященные евроинтеграции Украины, читайте в выпусках "УНІАН-Новини ЄС"