ВР со скандалом приняла закон о госзакупках

Верховная Рада приняла Закон «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Как передает корреспондент УНИАН, за закон проголосовали 245 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина, из фракции НУ-НС свои голоса дали только 10 депутатов. Фракция КПУ проголосовала за закон в полном составе, из фракции Партии регионов - 156 депутатов, а также 50 народных депутатов от БЮТ.

Во время представления законопроекта народный депутат от БЮТ, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономической политики Сергей ОСЫКА отметил, что в Украине уже два года отсутствует закон, который бы регулировал вопрос о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

По его словам, постановление правительства по этому поводу, по сути, отменено Конституционным Судом Украины. Депутат отметил, что в стране «существует сейчас полный беспредел и хаос в части закупок, а речь идет же о средствах государственного бюджета».

Он подчеркнул, что тот, кто хочет сохранить хаос и беспорядок, тот пусть не голосует за данный закон. При этом С.ОСЫКА добавил, что оставаться и на третий год без соответствующего закона - «преступление как с политической точки зрения, так и с гражданской позиции».

В свою очередь категорически против принятия данного закона выступил народный депутат Украины от Партии регионов Валентин ЛАНДИК. Он отметил, что данный закон направлен в поддержку импортеров, а не отечественных производителей.

Также категорическим по поводу данного закона было выступление и народного депутата от БЮТ Олега ЛЯШКО, который обвинил фракцию в том, что она поддерживает закон, где есть коррупционные схемы.

После принятия закона в сессионном зале состоялась словесная перепалка между депутатами от БЮТ О.ЛЯШКО и Антоном ЯЦЕНКО (УНИАН: А.ЯЦЕНКО фигурировал в многочисленных журналистских расследованиях, связанных с деятельностью Тендерной палаты Украины).

Достаточно серьезная дискуссия возникла и относительно поправки 133, в которой речь идет об органе обжалования. Ею предусмотрено, что с целью рассмотрения жалоб при Министерстве экономики Украины действует орган обжалования.

В соответствии с поправкой, он формируется на паритетных принципах из представителей государственных органов и независимых специалистов по вопросам государственных закупок в составе 14 чел., из которых не менее трети должны быть с высшим юридическим образованием. Срок его полномочий определен три года.

Данным законом предусмотрено установление правовых и экономических принципов осуществления процедур государственных закупок.