У Жириновского есть претензии к украинской власти: обожрались сала...

Вице-спикер Госуларстенной думы РФ, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ требует от властей Украины вернуть ему фабрику в городе Костополь Ривненской области, принадлежавшую его предкам.

Как передает корреспондент УНИАНЕ, об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Фабрика моя – с 1905 года… Они (Украина) же хотят в Евросоюз - обязаны вернуть. Прибалтика возвращает всем всё, и они должны возвращать. Я один прошу, что, трудно дать? Такие упертые, обожрались сала, и ничего не хотят. Я писал письмо ЯНУКОВИЧУ, ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО – никто мою фабрику мне не возвращает. Тоже мне, европейцы. Пускай вернут имущество», - заявил В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Он отметил, что эта часть Украины входила «в общую страну» и там жили его предки.

«Там их могилы, а теперь это заграница, я туда даже не могу поехать иной раз. И не позволяют зайти на фабрику», - пожаловался В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Как сообщалось, В.ЖИРИНОВСКИЙ неоднократно заявлял, что будет добиваться от украинского правительства возвращения ранее принадлежавшей его деду Ицхаку Эдельштейну деревообрабатывающей фабрики в Костополе Ривненской области.

В Костополе существует несколько деревообрабатывающих предприятий, однако на всех отрицают какую-либо причастность к дедушке В.ЖИРИНОВСКОГО Ицхаку ЭДЕЛЬШТЕЙНУ.

Согласно законодательству Украины, национализированное имущество возврату не подлежит: граждане других стран не имеют права претендовать на собственность независимо от документов, подтверждающих их права.