БЮТ потребует пересчитать все голоса в трех регионах

Блок Юлии Тимошенко будет требовать пересчета голосов на всех избирательных участках Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции народный депутат Украины от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, пересчет голосов на выборах является «абсолютно цивилизованным и нормальным».

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что БЮТ готов обеспечить представителям Партии регионов пересчет голосов на каких-либо участках на Западе и в Центре Украины.

«Если кандидат в Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен в своей победе, то не нужно сжигать избирательную документацию, а нужно предоставить возможность пересчитать голоса. И это будет объективно, справедливо и корректно и в соответствии с действующим законодательством Украины», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

«Поэтому только пересчет голосов подтвердит победу того или другого кандидата на выборах Президента Украины», - отметил он.

При этом С.ВЛАСЕНКО добавил, что БЮТ задокументировал все нарушения, передал в окружные комиссии, а затем в ЦИК жалобы, и кое-где уже поданы иски в суд.