Правоохранители: в Киев прибыли еще 83 автобуса с митингующими

Сегодня в Киев для участия в массовых акциях Партии регионов прибыли почти 4 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщили в правоохранительных органах.

В частности, из Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Житомирской областей прибыли 83 автобуса с 3891 чел.

Как сообщал УНИАН, сторонники Партии регионов уже третий день проводят акции возле Центральной избирательной комиссии в поддержку «выбора украинского народа».