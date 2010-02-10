Правоохранители: в Киев прибыли еще 83 автобуса с митингующими
12:47, 10 февраля 2010Политика
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Привезли около 4 тыс. человек
Сегодня в Киев для участия в массовых акциях Партии регионов прибыли почти 4 тыс. чел.
Об этом УНИАН сообщили в правоохранительных органах.
В частности, из Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Житомирской областей прибыли 83 автобуса с 3891 чел.
Как сообщал УНИАН, сторонники Партии регионов уже третий день проводят акции возле Центральной избирательной комиссии в поддержку «выбора украинского народа».
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