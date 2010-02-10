Гриценко: Украина избрала не лидера государства, а должностное лицо

По мнению председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, население Украины так и не избрало лидера государства, поскольку в стране, как показали результаты голосования, нет общенационального лидера.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, «страна избрала должностное лицо – Президента. Избрала третью голосов от всех избирателей. Даже меньше, чем половиной тех, кто пришел на участки. С очевидным и опасным региональным разломом. И рекордным числом «против всех».

«При таких условиях я не намереваюсь выходить из нынешней коалиции, так же, как и входить в новую. Очевидно, первую развалят, а вторую – создадут. Без меня», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его прогнозам, сегодня тяжело сказать, каким будет состав нового правительства, сколько в нем будет работать «бальцеровичей», а сколько «юзеров» бюджетных потоков, и как долго новое правительство просуществует.

«По-видимому, не очень долго», - сказал политик.

А.ГРИЦЕНКО также заострил внимание на том, что «не до конца понятно, какую часть своей программы и публичных обещаний Виктор ЯНУКОВИЧ забудет, или отсрочит во времени, чтобы не углублять раскол и кризис в стране, а что из обещанного попробует выполнить».

Как пример непоследовательности в своих действиях Партии регионов, А.ГРИЦЕНКО привел первый после выборов пленарный день в Верховной Раде, где регионалы провалили принятие в целом своего же законопроекта (автор – Михаил ПАПИЕВ), которым предусматривалось обещанное во время выборов повышение на 20% социальных стандартов для малообеспеченных семей.

«Это было достаточно показательное голосование: выборы закончились – обещанное забудьте?!», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

В то же время, он акцентировал внимание на том, что регионалы дружно проголосовали за принятие изменений к закону о престижности шахтерского труда – распространив его действие на работников горно-обогатительных комбинатов (ГОК). А.ГРИЦЕНКО пояснил, что теперь все они, являясь частными предприятиями и в значительной мере принадлежащими крупному бизнесу от ПР, будут получать финансирование повышенных льгот работникам из государственного бюджета, а не из кармана их владельцев.