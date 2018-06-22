Каким образом Тимошенко не будет признавать Януковича Президентом

В СМИ появилась информация о том, что Юлия Тимошенко решила не признавать победу Виктора Януковича. “Я никогда не признаю легитимность победы Януковича с такими выборами”, – цитировали СМИ слова премьера. Поскольку сама Юлия Владимировна в эти дни не очень охотно общается с прессой, мы спросили у ее коллег, а также у политологов, что имела в виду Тимошенко и какими будут ее дальнейшие шаги.

Андрей Шкиль, народный депутат, БЮТ: ЧЕЛОВЕК, ПОСТРОИВШИЙ КАМПАНИЮ НА УНИЧТОЖЕНИИ УКРАИНЫ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ

Я присутствовал на заседании фракции. Юлия Владимировна сказала: “Я никогда не признаю его Президентом”. Человек, построивший свою избирательную кампанию на уничтожении Украины, не может быть Президентом.

Мы действуем в судебном поле. Основными нарушениями были голосования на дому и огромное количество испорченных бюллетеней. Мы хотим добиться того, чтобы наши выборы в будущем проходили без нарушений, если выборы когда-нибудь в Украине еще будут после того, как Янукович придет к власти.

Тарас Чорновил, народный депутат, внефракционный: В РЯДЕ ОБЛАСТЕЙ ТИМОШЕНКО ОТКРОВЕННО “СДАЛИ” Мы не услышали официального заявления самой Юлии Тимошенко. Переносилась ее пресс-конференция, теперь уже говорят, что будет ее обращение к народу по этому поводу.

Не признавать результаты можно по-разному. Вариант не признавать результаты и считать, что Президентом он не избран, и самой идти класть руку на Евангелие, очевидно, не будет реализоваться ни при каких обстоятельствах.

Второй вариант пропагандистский – просто заявить, что мы не признаем его победителем на выборах, чтобы иметь дополнительную мотивацию подавать иски в суды. Иски и так можно подавать по законом, это абсолютно правомерно, но лучше подтвердить их политической целесообразностью.

Есть еще третий вариант непризнания – как в 2005 году со стороны Януковича. Формального признания от официального штаба Януковича и самого Януковича, где было бы четко зафиксировано, что Президентом стал Ющенко и все честно, поздравляем его с избранием, – не было. Но люди, которые поддерживали в то время Януковича, в том числе и я, после инаугурации Ющенко действовали согласно указам Президента. Это признание “по умолчанию”. Функции Президента выполняются, мы это признаем, но считаем, что Президент избран нечестно.

В ряде областей Юлия Тимошенко могла иметь неплохие результаты и задействовать определенные административные возможности. Но ее откровенно “сдали”. Например, Губский – в Киевской области. Там больше было работы против нее, чем на нее.

Очень странная была провокация вокруг полиграфкомбината “Украина”. Это дало формальный толчок для снятия Луценко. Его, в сущности, устранили. После этого исчезла возможность контроля на Востоке Украины. Там происходил так называемый “подвоз”. Только милиция могла это остановить – когда люди, подогнав автобус под дом, шли по квартирам со списком избирательной комиссии, стучали в двери к тем, кто не проголосовал, и очень упорно объясняли, что нужно срочно идти на избирательный участок. Останавливая эти автобусы, можно было отследить, кто, кроме людей, едущих голосовать, находится внутри, нет ли там активистов той же ПР, происходит ли специальная “обработка” избирателей, не вручают ли им какие-то деньги. Проведя несколько рейдов, такой “подвоз” можно было бы остановить. А “подвоз” дал на Донбассе невероятное количество голосов. Думаю, порядка 20% удалось мобилизовать такими схемами. Остановить это мог только Луценко персонально. Без него милиция на такое не пошла бы.

Выборы признаются недействительными, если доказано, что фальсификация превышала 10%. Но это что-то очень нереалистичное. Может, на двух-три участках отменят результаты, но это 5–6 тысяч голосов, а им нужен почти миллион.

Сергей Соболев, народный депутат, БЮТ: ЛЕГИТИМНОСТЬ ЯНУКОВИЧА БУДЕТ ПРИЗНАНА В РОССИИ, А НЕ В МИРЕ Мы сегодня сдели заявление фракции о том, что обращаемся в суды для установления результатов выборов как не отражающих волеизъявление граждан. Закон определяет, что до 18 февраля – дня объявления результатов выборов – мы должны пройти все суды, а именно административные апелляционные суды в областях. Это будет сделано в ближайшие два дня. У нас данные о массовых нарушениях порядка голосования на дому в восточном регионе. Почти 1,5 миллионов голосов – это те, кто проголосовал на дому, более чем вдвое превышают среднестатистические данные в первом туре. На Востоке также массово происходило включение избирателей в день выборов. Мы хотели бы перечислить так называемые “испорченные” бюллетени. А таких почти 300 тысяч. Это невероятно.

Что касается явки избирателей. У нас есть большое подозрение, что количество тех, кто проголосовал, не отвечает количеству бюллетеней, находящихся в избирательных урнах на Востоке.

Впервые в истории Украины избирается Президент, не набравший половины голосов. А если это Янукович – это президент вообще юго-восточной части Украины, которая представлена всего девятью областями. Соответственно, легитимность такого Президента будет признана в России, а не в мире.

Почему его первая речь прозвучало не на государственном украинском языке, а на государственном русском языке? Янукович уже сегодня понимает, что не Президент всей Украины, и эта проблема будет преследовать его в случае, если он будет провозглашен Президентом.

Михаил Погребинский, политолог: РАЗНИЦУ В 800 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ И БОЛЬШЕ ОТМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО НИКАКИМИ СУДАМИ Теоретически можно ссылаться на некорректный подсчет голосов в каких-то регионах. Это может повлиять на решение о пересчете этих голосов. Если такое произойдет, думаю, будут встречные обвинения в голосовании по чужим паспортам в Западной Украине. Неизвестно, где окажется больше нарушений. Но разницу в 800 тысяч голосов и больше отменить невозможно никакими судебными процессами. Довести ситуацию до той, какая была пять лет назад, невозможно. Майдан невозможен.

Позицию Тимошенко понять не могу. Я бы подождал, чтобы услышать информацию из первоисточника.

Считал бы правильным для Тимошенко признать поражение. Мы не привыкли к абсолютно демократическим правилам, поэтому может быть какой-то торг. Можно было бы договориться о голосовании вместе с “регионалами” за закон “О правах оппозиции”. В свое время Тимошенко предлагала широкий набор прав оппозиции.

Владимир Фесенко, политолог: У ТИМОШЕНКО ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ С ВЫСШИМ АДМИНИСТРАТИВНЫМ СУДОМ Майдан невозможен. Сейчас собрать много людей в Киеве будет проблематично и с финансовой, и с организационной точки зрения, а в первую очередь потому, что абсолютное большинство людей не хотят вмешиваться в политические конфликты.

Суды – да. Здесь есть определенные шансы. Здесь уже вопрос юридической техники и аргументации, доказательств. По информации, которая была в день голосования, якобы на тысяче участков были заменены члены избирательных комиссий по квоте Тимошенко, там местные советы поставили “своих”. Это может быть основанием для обжалования в суде, потому что было нарушен паритет. Хотя формально это может и не будет нарушением закона в связи с принятием изменений к нему за несколько дней до второго тура.

Чтобы изменить ситуацию в свою пользу и получить нужный результат, бютовцам нужно признать недействительными результаты нескольких сотен участков. Это достаточно много, но теоретически возможно. С другой стороны, есть вопросы сугубо юридические – что именно обжаловать: протоколы или ход избирательного процесса. Если протоколы, тогда вполне вероятный вариант пересчета голосов. Думаю, это был бы самый лучший путь – чтобы снять все вопросы.

Есть еще один контраргумент, ослабляющий позиции БЮТ. Если судебный конфликт переходит на высший уровень – из окружных судов на уровень Высшего административного суда, там позиции БЮТ слабы. Александр Пасенюк (председатель Высшего административного суда Украины) фактически на стороне “регионалов” из-за конфликта с Василием Онопенко (председателем Верховного Суда Украины) и попыток бютовцев отстранить его от этой должности. Думаю, он чувствует определенную благодарность “регионалам”, потому что остался на этом посту. Поэтому вряд ли бютовцам удастся через суды переиграть ситуацию.

Когда дойдет до Высшего административного суда, БЮТ может организовать уличные акции протеста.

Тимошенко выполняет и тактическую задачу – чтобы “не посыпалась” фракция в ближайшее время. Если признают победу Януковича, то часть фракции БЮТ, прежде всего бизнесмены, начнут искать лояльность Януковича.

Одна из возможных стратегий – быть сильной оппозицией Януковичу и ждать, когда проявится его слабость и социально-экономические проблемы приведут к падению его рейтинга. Если уходить в оппозицию, то нужно договариваться, в частности, и о проведении досрочных парламентских выборов. Но не сразу, а через определенное время. Вместо третьего тура президентских выборов можно договариваться о досрочных парламентских выборах – например, осенью. Уход в оппозицию – это, в действительности, не очень просто, как ни парадоксально.

Даже в случае, если Тимошенко уходит в отставку, новый премьер и новое правительство могут появиться лишь после того, как будет сформирована новая парламентская коалиция. А с этим могут быть проблемы. Хотя “регионалы" заверяют, что все уже договорено, на самом деле ситуация с фракцией НУ–НС не решена. 37 необходимых для ПР голосов нунсовцев нет. Они могут появиться, но пока их нет. Это снижает шансы “регионалов” создать коалицию.

Опрашивала Анна Ященко