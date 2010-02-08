Тимошенко решила не признавать победу Януковича - СМИ

Юлия Тимошенко решила не признавать победу Виктора Януковича на выборах президента.

Такую позицию она объявила на заседании фракции БЮТ в понедельник вечером.

Как сообщают источники Украинской правды, Тимошенко сказала: "Я никогда не признаю легитимность победы Януковича с такими выборами".

Она поставила задачу своим юристам готовиться к судебному обжалованию результатов выборов.

Также, как один из вариантов, Тимошенко озвучила проведение третьего тура голосования.

По словам собеседника, часть БЮТовцев во главе с вице-спикером Николаем Томенко выступают за признание победы Януковича и переход Тимошенко в оппозицию.

Однако, отмечают источники, на заседании звучали мнения о необходимости бороться за победу Тимошенко.

Как известно, согласно предварительным данным ЦИК, по результатам обработки 99,44% электронных протоколов окружкомов Виктор Янукович во втором туре президентских выборов набрал 48,81% голосов; Юлия Тимошенко - 45,61%; не поддержали ни одного кандидата 4,37% избирателей.