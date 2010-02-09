Янукович переживает, что Тимошенко превратится в палача
16:58, 09 февраля 2010Политика
11387 0
...из героини Помаранчевой революции
Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ предостерегает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО от превращения “из героини Помаранчевой революции в ее палача”.
Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью CNN, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.
“Если ТИМОШЕНКО не примет волю украинского народа, не признает результаты выборов, а будет продолжать толкать Украину в политический хаос – она рискует превратиться из героини Помаранчевой революции в ее палача”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ американским журналистам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter