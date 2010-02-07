В ЦИК говорят, что в помещениях комиссии регионалов нет
09:50, 07 февраля 2010Политика
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Может быть где-то в здании...
В помещениях, где размещена Центральная избирательная комиссия, нет представителей от Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.
По его словам, в здании, где находится ЦИК, есть несколько парламентских комитетов, в которых могут находиться народные депутаты Украины.
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