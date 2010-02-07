В ЦИК говорят, что в помещениях комиссии регионалов нет

09:50, 07 февраля 2010
Политика
2263 0

Может быть где-то в здании...

В помещениях, где размещена Центральная избирательная комиссия, нет представителей от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, в здании, где находится ЦИК, есть несколько парламентских комитетов, в которых могут находиться народные депутаты Украины.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter