В ЦИК говорят, что в помещениях комиссии регионалов нет

В помещениях, где размещена Центральная избирательная комиссия, нет представителей от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, в здании, где находится ЦИК, есть несколько парламентских комитетов, в которых могут находиться народные депутаты Украины.