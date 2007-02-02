Луценко назвал ключевую ошибку Ющенко

Лидер гражданского движения "Народная самооборона", экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что нынешний премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и его команда получают больше полномочий не из-за ошибок Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а из-за вражды между "оранжевыми" лидерами.

Об этом он заявил сегодня во время интернет-конференции на "Украинской правде".

"Власть шаг за шагом переходит к ЯНУКОВИЧУ не столько из-за ошибок Президента и его команды на Банковой, а из-за непримиримой вражды между лидерами “оранжевой” команды образца 2004 года", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив: "Именно внутренние раздоры, персональные амбиции и желание достичь монополизма привели к распаду команды Майдана, а затем и к предательствам в новоизбранной Верховной Раде, которые привели к утверждению неокучмистов в нынешнем Кабинете министров", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его убеждению, "у Президента было мало полномочий для нейтрализации такого развития событий. Ключевой ошибкой было назначение на должность генпрокурора заангажированного, политически мотивированного человека (имеется в виду Святослав ПИСКУН - УНИАН). С тех пор даже имеющиеся правовые инструменты для сдерживания узурпации власти неокучмистами не срабатывают. Яркий пример - бездеятельность прокуратуры в ситуации назначения руководителей МВД без согласования с главнокомандующим, а также по делу опубликования закона о Кабмине вопреки имеющемуся решению суда".