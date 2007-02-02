В диалоге с Путиным Ющенко не готов оперировать процентами и заводами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сегодня еще рано говорить о конкретных проектах в газовой сфере между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы, комментируя по просьбе журналистов вчерашнее заявление Президента РФ Владимира ПУТИНА. (УНИАН: 1 февраля В.ПУТИН заявил, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России).

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что отношения между Украиной и Россией в энергетической сфере являются стратегически важными, и к ним обращено очень пристальное внимание как со стороны Киева, так и со стороны Москвы. «Мы были свидетелями того, как декларировались отдельные проекты, но потом они забывались и уходили в небытие. Но всем понятно, что в области энергетической безопасности политика стран должна быть динамичной и понятной и строиться не на один год», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, украинская сторона исходит из того, что отношения с Россией в этом направлении являются перспективными и, прежде всего, это касается строительства новых мощностей как газотранспортных, так и по хранению газа. Он напомнил, что существует множество проектов, которые многие годы существуют на уровне договоренностей бизнес-кругов, но для их реализации очень часто не хватало политической воли.

«Мы в очередной раз говорим о «Богородчаны-Ужгород», например, о газотранспортном проекте, который бы мог поднять производительность прокачки газа в западном направлении до 20 млрд. кубов», - сказал он, добавив, что также речь шла о транспортировке азиатского газа и других проектах, которые могут стать объектом совместных интересов.

Говоря об использовании действующей газотранспортной системы, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что газотранспортная система является стратегическим активом Украины. Он напомнил, что газотранспортная система Украины, в соответствии с законом, является государственной монополией и ко всему, что связано с модификацией этой системы, нужно подходить очень внимательно и осторожно.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его позиция в этом вопросе формируется на принципах национальных интересов Украины. «Сегодня мы не ведем какого-то содержательного диалога (с Россией – УНИАН) относительно параметров, принципов и других обстоятельств формирования этих отношений», - сказал он, добавив, что на сегодня для двух сторон главное состоит в том, чтобы по всему спектру взаимных интересов в энергетической сфере были осуществлены соответствующие консультации и предложены четко сформулированные конкретные предложения по тем или иным позициям. После чего, по мнению Президента, эти предложения должны быть обсуждены на заседании СНБО при участии украинского парламента, и уже потом приниматься окончательные решения.

Глава государства также сказал, что сегодня нужно вести диалог о принципах отношений между Украиной и Россией, и поэтому он бы не стал «оперировать какими-то процентами, долями, заводами, потому что это еще далеко от истины».