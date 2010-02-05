Тимошенко: я хочу обратиться к Господу

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан вместе помолиться за единство Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом Ю.ТИМОШЕНКО обратилась сегодня на Софийской площади Киева, на которой представители разных религиозных конфессий планируют провести совместное богослужение.

«Я обращаюсь к Богу благословить единство нашего государства, чтобы больше нас никто не разъединял, чтобы никто не противопоставлял и не ссорил между собой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в президенты считает символичным, что совместная молитва будет проходить на Софийской площади, на которой было объявлено об историческом событии объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

«Мы сегодня собрались с вами на славном месте возле Софии Киевской, где проходили важнейшие события в нашей истории. Именно здесь происходили все события, которые стали знаковыми для нашего государства. Это и принятие христианства, это и объединение Восточной и Западной Украины в единую соборную неделимую независимую Украину», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также попросила у Бога прощения за действия всей украинской власти, представителем которой является и она. «Я хочу обратиться к Господу с просьбой о прощении, с просьбой о прощении за всю власть, за себя лично, за все несправедливое и нечестное, что делала вся власть, в том числе и та, которую я возглавляю. Я хочу, чтобы Господь дал нам прощение, потому что мы искренни в том, что мы хотим признать: и наши ошибки, и наши неуместности, и действия, которые не вызвали отклика в душе людей. Я знаю, что если это прощение будет нам дано, дальнейший путь будет еще надежнее, более эффективным и более четким», - сказала она.

«Я хочу обратиться к Господу с просьбой, благословить наше родное государство в эти сложные времена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.