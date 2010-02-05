Бессмертному не верится, что Янукович или Тимошенко поздравят победителя

Председатель Центрального исполнительного комитета «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ не верит в переформатирование коалиции после выборов Президента и убежден в проведении досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ.

«В Украине, если не вместе с местными выборами, так осенью выборы в Верховную Раду будут проведены непременно», - отметил он. По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, заявления о создании новой коалиции в ВР являются «избирательной лихорадкой» и преувеличением возможностей тех, кто об этом заявляет.

«Я не верю в то, что с новым Президентом все изменится, а у депутатов появятся новые мысли, как заверяют Юлия Владимировна и Виктор Федорович», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ. Он подчеркнул, что с одной стороны, полномочия Президента не позволяют влиять на ситуацию в парламенте, с другой стороны – корпоративные интересы всегда будут превалировать над вопросом формирования коалиции.

В то же время, по его словам, кандидаты в президенты для получения желаемого поста готовы на неожиданные сценарии, чтобы не признать своего поражения.

Он рассказал, что есть большое количество технологических приемов, которые могут затянуть не только объявление победителя, но и приведение его к присяге. «На сегодняшний день у оппонентов есть тысячи возможностей не только не установить результаты выборов, но и не допустить принятия присяги уже избранным и провозглашенным Президентом», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

В частности, он объяснил, что это можно сделать путем блокирования заседания Верховной Рады, ведь по Конституции новоизбранный Президент принимает присягу именно на пленарном заседании. «Я прогнозирую, что ситуация может развиваться от провала самого дня голосования до того, что политической фигуры Президента в Украине вообще может больше не быть, потому что эта жажда власти может довести участников до необходимости изменения Конституции», - объяснил он. Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что важно не только то, кто победит, а признает ли побежденный свое поражение. «В цивилизованных странах после выборов первым идет сообщение о том, что победил такой-то, вторым – что проигравший поздравил победителя. Когда я смотрю на нынешних кандидатов, мне трудно представить, что они друг друга поздравят», - сказал он.