Наша Украина хочет забрать кресло у Мороза

Фракция “Наша Украина” будет инициировать вопрос об отзыве Александра МОРОЗА с должности председателя Верховной Рады Украины.

Как сообщает пресс-служба политической партии "Народный Союз Наша Украина", об этом заявил председатель фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

“Закон о Кабинете министров опубликован вопреки нормам Конституции, поскольку Президент ЮЩЕНКО внес предложения к этому закону, и Верховная Рада должна была их рассмотреть в начале сессии. Однако спикер парламента принял другое решение, и дал поручение парламентской газете “Голос України” опубликовать этот закон”, - напомнил В.КИРИЛЕНКО.

“Считая такое опубликование абсолютно незаконным, фракция “Наша Украина” рассмотрит возможность внесения в повестку дня вопроса об отзыве председателя Верховной Рады с его должности. Мы считаем, что руководитель парламента, который нарушает Конституцию и регламент, не может быть фигурой, которая консолидирует все политические силы в парламенте и служит утверждению законности в Украине”, - сказал народный депутат.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что, скорее всего, Президент будет вносить представление в Конституционный Суд на предмет конституционности этого закона. “То, что закон был опубликован без рассмотрения внесенных в официальном порядке предложений Президента, дает основания всем непредвзятым людям считать его нелегитимным и действовать на основании не закона, который нарушает Конституцию, а на основании самой Конституции”, - подчеркнул он.

“Мы стали свидетелями очередного шага к полной узурпации власти со стороны правительства ЯНУКОВИЧА и правящей коалиции. К сожалению, три фракции “антикризисной” коалиции в парламенте стали только инструментом для внедрения в жизнь часто незаконных решений и пожеланий правительства”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 февраля, в парламентской газете “Голос України” и газете центральных органов исполнительной власти “Урядовий кур’єр” опубликован Закон “О Кабинете Министров Украины”. Под документом стоит подпись председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, датированная 21 декабря. Таким образом, закон официально вступил в силу.

Вчера, 1 февраля, заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН заявил, что в Секретариате Президента не будут признавать легитимность Закона «О Кабинете Министров Украины» и подготовили представление в Конституционный Суд со статусом первоочередного.